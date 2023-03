BBB23: Domitila dispara em número de seguidores após deboche de ex-brothers

Domitila foi zombada devido ao número de seguidores nas redes sociais (foto: TV Globo/Reprodução)

A sister Domitila ganhou grande número de seguidores na manhã dessa quarta-feira (22) após brothers zombarem de sua popularidade na Casa do Reencontro. Tina chegou a sugerir que mentiria para a Miss Alemanha e arrancou gargalhadas de Gabriel Fop e Larissa.





Curiosamente, a affair de Fred Desimpedidos é a única até então com mais seguidores do que Domitila e ainda assim eles se juntaram para debochar da sister, que escapou do último paredão. "Falei que ia falar para a Domi: 'Domi, você tem 37 fã-clubes, 18 na Alemanha. Eu vou inventar!", disse Tina.





A chacota foi o suficiente para que a equipe da modelo se manifestasse e pedisse ajuda dos internautas, que fizeram com que ela atingisse 1 milhão de seguidores no início da tarde. "Tina, Larissa e Gabriel zombando da Domitila e falando que vão tirar sarro com a cara dela, que vão falar sobre os seus seguidores", dizia a mensagem sobre a cena da conversa.





Assim que seu perfil oficial bateu 1 milhão de seguidores, sua equipe agradeceu pela resposta imediata dos telespectadores do programa. "Temos certeza que além de ficar muito feliz com esses números, Domitila saberá utilizar para o bem. A influência que ela está conquistando será utilizada para algo que ela luta desde de pequena, que é dar voz à causas que infelizmente hoje não recebem a atenção que merecem", escreveu sua página.