Saiba como estão os participantes mineiros que passaram pelo BBB

Ana Paula Renault foi uma das mineiras com passagem icônica no BBB (foto: Globo/Reprodução)

Para a edição atual do Big brother Brasil, nenhum mineiro foi selecionado. No entanto, desde o início do reality mais de 30 participantes representaram o estado de Minas Gerais. Assim como alguns só tiveram passagens marcantes, teve também quem faturasse o tão cobiçado prêmio.





Com grande impacto do programa nas respectivas carreiras de cada um após a saída do BBB , muitos ganharam visibilidade e passaram a influenciar outras pessoas nas redes sociais. Confira a seguir como estão os mineiros que passaram pelo reality desde o BBB15:





Natália Deodato BBB 22





A modelo e atriz que esteve na última edição também se tornou empresária e acumula 3 milhões de seguidores. Morando em Belo Horizonte, há quem se lembre da mineira pela situação envolvendo a cantora Maria. Isso porque, no Jogo da Discórdia, Natália foi acertada com um balde na cabeça, gerando a expulsão da rival . Nas redes, o momento virou meme na época.





João Luiz BBB 21





Hoje apresentador, João Luiz entrou no BBB sendo professor e se aliou a influenciadora Camila de Lucas. O mineiro se mudou para São Paulo e trabalha recentemente na "Multishow" mas, constantemente lembra os quase 3 milhões de seguidores da mudança que a educação proporcionou em sua vida.





Ivy BBB 20





A modelo mineira, que participou da edição de 2020 virou meme nas redes sociais por votar em todos os paredões no participante Babu. Aliada do grupo rival do ator e de Felipe Prior, Ivy também protagonizou cenas divertidas com Mari Gonzalez. Ela chegou a participar recentemente do "Power Couple Brasil", da "Record", com o namorado Nandinho Borges





Gabi Martins BBB 20





A cantora e compositora Gabi Martins foi uma das participantes que entrou para o primeiro grupo Camarote do BBB 23. Residindo em Belo Horizonte, ela resolveu entrar no reality e ganhou ainda mais visibilidade na carreira. Nas redes sociais, ela é seguida por mais de 13 milhões de seguidores e constantemente se envolve em alguma polêmica.





Rafa Kalimann BBB 20





A influenciadora Rafa Kalimann chegou no top 3 da edição e ficou em 2º lugar. Ela perdeu o prêmio para a médica Thelma que foi a campeã naquele ano. Durante o programa chegou a ter desavenças com outra influenciadora, a Boca Rosa. Aqui fora, seguiu com os trabalhos de voluntariado e modelo, além de ter tido passagens na Rede Globo como apresentadora.





Vinícius BBB 19





O artista plástico que também era apaixonado por música eletrônica não costuma ser muito lembrado pelo público, já que foi o primeiro eliminado da edição. No Instagram, ele divulga os trabalhos que realiza principalmente na capital mineira para os quase 120 mil seguidores. No ano de 2019, no entanto, ele não foi o único mineiro da edição.





Maycon BBB 19





O modelo e cantor, que hoje mora em São Paulo, acabou se envolvendo em uma polêmica dentro da casa por apologia a maus-tratos de animais. Quinto eliminado da casa, Maycon acabou despertando uma imagem negativa em ativistas e autoridades. O processo aberto na época foi arquivado meses depois de sua saída da casa.





Paula Sperling BBB 19





A mineira foi a vencedora da edição e ainda faturou três carros zero durante provas do BBB. Influenciadora atualmente, ela já afirmou que gastou todo o dinheiro que ganhou. Com 3 milhões de seguidores, a mineira costuma postar sobre suas viagens e dia a dia. Após vencer o prêmio, ela voltou a morar com a família em Lagoa Santa, Minas Gerais.





Mara Telles BBB 18





Ativista antifascista, Mara Telles é Dra. em Ciência Poli%u0301tica pela USP e Professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mara saiu em um paredão contra a catarinense Ana Paulo e chegou a afirmar que os homens queriam criar "o clube da cueca" indicando mulheres para o paredão. A mineira acumula 100 mil seguidores nas redes.





Paula Amorim BBB 18





Natural de Belo Horizonte, Paula administrava a empresa de doces da família quando entrou no reality e quando saiu, seguiu a carreira de empresária e influenciadora. Ela se casou com Breno, ex-brother da mesma edição com quem começou a namorar. Juntos, eles tem um filho de nove meses, chamado Theo.





Mayara Motti BBB 17





Participante da edição de seis anos atrás, Mayara voltou a mídia recentemente após ser acusada de calote. Isso porque, ela sorteou um carro e não entregou o prêmio na data prevista, decepcionando o público que a seguia e precisando se explicar sobre o que realmente aconteceu. A mineira tem cerca de 22 mil seguidores no Instagram e relembra constantemente de sua passagem pela casa.





Ana Paula Renault BBB 16





Conhecida pelo bordão "Olha ela", Ana Paula passou a ser uma das protagonistas da edição mas acabou expulsa. Ela deu um tapa no rosto de Renan, que tentava separar uma discussão da loira. Ainda assim, ela ganhou espaço na TV Globo e passou a ser apresentadora. Mais tarde, foi para o programa "Fofocalizando" do SBT e hoje, comenta sobre o reality em suas redes.





Matheus Lisboa BBB16





O mineiro entrou na casa com 25 anos e como engenheiro elétrico. Depois de focar na carreira como ator, ele também se aventurou pela música. O ex-participante também passou por um transplante capilar e afirmou que isso o fez resgatar a autoconfiança. No programa, teve um envolvimento com Cacau Macedo que não teve continuidade após o reality.





Dona Geralda BBB 16





A participante ficou em quarto lugar na edição de 2016 e teve uma passagem icônica pelo programa. Professora aposentada, ela entrou para o BBB aos 63 anos e teve uma postura ativa diante dos acontecimentos. Residindo em Belo Horizonte, ela já afirmou que mantém contato com os amigos que fez na edição. Ao todo, são quase 270 mil fãs que a seguem.





Adrilles BBB 15





Poeta, jornalista e escritor, Adrilles Jorge tem quase 1 milhão de seguidores mas costuma se envolver em polêmicas por conta de política. Durante um programa da Jovem Pan, ele foi acusado de fazer um gesto nazista e foi denunciador pelo Ministério Público. Tudo aconteceu no início do ano passado e ele acabou demitido pelo veículo. Nas redes, o ex-brother continua compartilhando suas opiniões políticas.





Aline Gotschalg BBB 15





A mineira Aline Gotschalg também acabou se casando com um ex-brother que conheceu no programa. Influenciadora, ela comemorou em janeiro o fato de estar há oito anos com Fernando Medeiros. Juntos, eles são pais de Lucca, de 6 anos. No ano passado, Aline teve um tumor maligno na tireoide mas passou por uma cirurgia bem sucedida para retirada do tumor.