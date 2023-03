BBB23: Web aponta ajuda que Amanda teria recebido na prova Bate e Volta

O 11º paredão do Big brother Brasil foi formado no último domingo (26) e na berlinda, estão Aline, Bruna Griphao e Gabriel Santana. Uma sister que deu sorte e acabou escapando na prova Bate e Volta foi Amanda, mas internautas apontaram para uma suposta ajuda da produção durante a dinâmica.

Isso porque, ela e Gabriel Santana ficaram empatados na última fase da prova patrocinada pelo Mercado Livre e o número que livraria um deles do paredão era o 25. Assim que chegou a vez da médica, a câmera focou no card correto e logo em seguida, em Amanda. Segundo alguns telespectadores, a sister teria percebido a movimentação, escolhendo o número correto.

A cena viralizou na web e os internautas se dividiram em considerá-la culpada pela decisão ou não. "A câmera ajudando a Amanda a escolher a caixa", escreveu uma internauta.

"A PROVA DO CRIME: A câmera dando zoom de baixo pra cima no número correto enquanto a Amanda ainda está pensando em qual número ir. Ela nitidamente parou e percebeu o movimento", disse outro.

As críticas passaram a se voltar para a produção do programa, que recentemente vazou a dinâmica da repescagem para os confinados do programa.