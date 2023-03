BBB23: Após ser expulso por assédio, Sapato se declara para Amanda

Cara de Sapato lamentou não estar com Amanda em seu aniversário (foto: TV Globo/Reprodução)

O lutador Cara de Sapato, expulso recentemente do BBB23, se declarou para Amanda no dia do aniversário da sister. Em suas redes sociais, ele publicou um vídeo com diversos momentos com a aliada do jogo e lamentou por não estarem juntos para comemorar.





LEIA MAIS 09:48 - 23/03/2023 BBB23: Participante revela ter ficado com Richarlison e jogador reage Sendo um dos casais "shippados" da edição, Sapato e Amanda não chegaram a viver um romance e manteram a amizade do início até semana passada, com a eliminação do lutador por assédio contra a mexicana Dania. Aqui fora, no entanto, ele não deixou de lembrar do dia especial e escreveu um grande texto para Amanda.





"Acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é", começou Sapato.





Ao citar elogios de Amanda e agradecer pela parceria no jogo, ele a chamou de "Porto seguro". Com a declaração um tanto quanto romântica, internautas reagiram afirmando ter esperança de que eles fiquem juntos.





"A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus. Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é", continuou o lutador.





Embora tenha perdido seguidores por conta do assédio que cometeu, assim como MC Guimê , Sapato teve apoio dos fãs na publicação. "Às vezes o amor de sua vida está ao seu lado e você não percebe", escreveu uma internauta. "O prêmio real quem ganhou foi você sapatinho", avisou outra.





Sapato falou sobre possível romance





Mesmo com as palavras que aumentaram a esperança dos fãs, o lutador concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e garantiu que não há possibilidade de um romance com Amanda. Isso porque, segundo ele, a relação que prevalece é a de amizade.





"Então realmente é uma conexão de alma e de amizade que vai muito além do que apenas um beijo ou algo carnal. Foi como eu falei para ela, eu fui muito sortudo de ter uma pessoa que nem ela do meu lado. Amandinha foi uma pessoa que realmente me deu a mão e mesmo quando eu saí, falou para que as pessoas me dessem a mão aqui fora e me ajudassem”, disse.