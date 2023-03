Após falha do BBB23, brothers reagem a dinâmica de repescagem: 'Surreal'

Ricardo Alface se irritou com possibilidade volta dos outros brothers (foto: TV Globo/Reprodução)

A atual líder Bruna Griphao descobriu a dinâmica de repescagem após uma falha do BBB23 e contou aos demais brothers da casa. Com as especulações sobre o que pode estar se passando, esse foi o assunto da vez na noite de ontem (22) e seguiu movimentando o jogo na manhã dessa quinta-feira (23).









O desfecho da dinâmica acontecerá hoje (23) quando dois dos nove participantes que saíram, com excessão de Fred , Bruno Gaga, MC Guimê e Sapato, voltam a disputar o prêmio. A decisão será através da votação do público, mas enquanto isso, brothers especulam os planos da produção do reality.





Bruna Griphao chamou a cena de "surreal" durante o Raio-X dessa manhã. "Muita ressaca. Minha festa foi muito legal, muito emocionante, foi muito maneiro. Só que eu acho que todo mundo estava na festa com um pensamento de 'O que está acontecendo?'", questionou a atriz.





Ela seguiu analisando o contexto atual do jogo e concluiu: "Tipo 'Quem vai entrar nessa casa?', a gente chegou ao TOP 9, daqui a pouco a gente vai ser TOP 12 de novo. A gente está com uma sensação de 'O que está acontecendo e quem vai entrar?'. Acredito que de hoje essa dúvida não passa. Acho que hoje é o dia que teremos uma repescagem. Muito louco. Boss, surreal.".





Os demais brothers da casa, em sua maioria, concordaram em ser rivais de possíveis ex-participantes que possam voltar. Até mesmo Cezar Black, ex-aliado de Key no jogo, foi contra a volta da jogadora.