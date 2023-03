Resumão do BBB: a volta dos que não foram

Agora são duas casas para espiar no BBB23.





No gramado oficial, Bruna ganhou a terceira festa do líder. O Top 9 aproveitou muito, mas não se distraiu do jogo.









Enquanto isso, na casa do reencontro a tensão tomou conta do ambiente. Fred Nicácio resolveu esclarecer como estava se sentindo depois de ver o comportamento de Cristian, Key e Gustavo em relação à religião dele. Nicácio explicou para todos que as atitudes foram intolerantes e racistas.





Depois de um comentário de Tina sobre o assunto, Key se estressou e as duas começaram uma discussão acalorada.





Discussão entre Key e Tina estremeceu a casa do reencontro (foto: Reprodução/Globo) Larissa também se desentendeu com a jogadora de vôlei ao lembrar de comentários maldosos que ela havia feito.





Hoje à noite, dois repescados voltam para a casa mais vigiada do Brasil. Como você acha que vai ser essa recepção?