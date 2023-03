BBB23: produção mostra imagem de repescagem e revolta brothers

Os participantes do Big Brother Brasil 23 descobriram a 'Casa do Reencontro' nesta quarta-feira (22/3). No telão do quarto do líder, as sisters Amanda e Bruna Griphao conseguiram ver imagens dos colegas que foram eliminados em um quarto.

Nas redes sociais, espectadores afirmam que pode ter sido um erro da produção do reality (foto: Reprodução Gshow)

Nas redes sociais, espectadores afirmam que pode ter sido um erro da produção do reality.



"Fredão, Lari, Fop [Gabriel], Tina e o Cristian, assim, em um canto. Eles sentados numa mesa comendo. Uma mesa que eu não reconheci, que parece ser fora da casa. Ou seja, eles estão em algum lugar", disse a atriz. Vazou as imagens da casa do reencontro, já era %uD83D%uDE02#BBB23 #RedeBBBpic.twitter.com/zmpCzj2rcs %u2014 Central #BBB23 %uEA00 (@CentralRedeBBB) March 22, 2023

Em seguida, a produção do reality revelou a imagem do quarto da repescagem para todos confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Brothers ficam surpresos ao verem imagens dos ex-participantes na da Casa do Reencontro %uD83D%uDC40 #BBB23 #RedeBBB #Reencontro pic.twitter.com/5Kwe3g7UaX %u2014 Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2023



Os brothers reclamaram da dinâmica, já que os eliminados puderam rever familiares e descansar, enquanto eles estão sob pressão há mais de dois meses. Sarah Aline teve uma crise de ansiedade.

"Essa daí foi pra acabar. Se eu perder o BBB pra um desses que entrar, eu vou ficar muito puto!" (Alface)

"Se eles já saíram pra ver a família e voltaram pro rolê..." (Sarah) #BBB23 pic.twitter.com/c6Sc3IYDS5 %u2014 Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 23, 2023

É injusto pra caralho mesmo,olha como a sarah ta Boninho .Vazou Esse BBB pic.twitter.com/527xP4Tdty %u2014 Camila Novaes BEDAY da Amandex%uD83E%uDD8B%uD83E%uDD19 (@MLindinha9) March 22, 2023

Nas redes sociais, perfis reclamaram do vazamento das imagens. "Já era", escreveu um usuário no Twitter.

O estúdio do BBB assim,depois que a produção vazou sem querer a Casa do Reencontro para a Bruna e Amanda #BBB23 pic.twitter.com/DxcO0JKBX2 %u2014 %u1855%u1835%u180A%u1843%u0EC8%u085A%u0822%u0818%u2E1D%u0EC8%u0821%u0823%u180A%u07EF%u1806%u0823%u0818%u1841%u0823%u0818%u180A%u180A%u0822%u0818%uD802%uDC4F %u0142%u0301%u20B5Ø%u20A6%u0246%u2077%uD83C%uDF08%uD83E%uDD4A%uD83E%uDD4B%uD83E%uDEC0 (@iconeBr0) March 22, 2023 Alguém vazou as imagens de propósito, não é possível que não tenha sido, a Bruna não tinha acionado as câmeras. Deve ter sido alguém que achou injusto também KKKKKK #BBB23 %u2014 Radar #BBB23 (@RadarBBB) March 22, 2023

Depois de ver as imagens, Amanda e Bruna contaram para os brothers, que começaram a especulação de uma volta dos participantes que deixaram o BBB23.