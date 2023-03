BBB23: Participante revela ter ficado com Richarlison e jogador reage

Tina Calamba afirmou ter ficado com Richarlison no carnaval (foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Tina Calamba fez uma revelação na Casa do Reencontro envolvendo um jogador da Seleção Brasileira. Segundo a ex-sister que disputa novamente uma vaga no BBB23 através da dinâmica de repescagem , ela ficou com Richarlison no último Carnaval.









"No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no "Pod Delas", aí falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'. E ela: 'Ah Meu Deus!, e a Tata: 'Você viu o rosto dele?", disse Tina se referindo às apresentadoras do podcast.

Tina Calamba fez revelação em confinamento na Casa do Reencontro (foto: Instagram/Reprodução)





Não demorou para que o atleta comentasse na publicação feita pelo portal "SportBuzz". "Tá aprontando aí, né?", questionou Richarlison marcando o perfil de seu sósia.





Em entrevista ao Jornal Extra, Matheus, que tem o jogador como fã, também negou a ficada. O jovem de 19 anos contou que não sabia quem era Tina até ver a repercussão da história nas redes sociais. "Nem conheço ela, agora que fiquei sabendo que ela está no 'BBB'', contou.





Sobre ter sido lembrado por Richarlison devido a declaração de Tina, o sósia afirmou que ficou "muito feliz". Matheus: "Eu fazia meus vídeos nos stories, a molecada marcava ele, e deve ter sido por isso que ele pegou meu nome. Fiquei muito feliz, né, é meu ídolo. Na hora em que vi, pulei de felicidade e chorei. Ele é muito da hora".