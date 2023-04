Ex-ator global ironiza passagem de Amanda no BBB23: 'Quase não apareceu'

Amanda foi a mais votada para permanecer na casa no último paredão (foto: TV Globo/Reprodução)

Embora Domitila Barros continue aparecendo como favorita do BBB23 nas recentes enquetes, a médica Amanda foi quem teve mais votos para permanecer na casa no último paredão. Se revelando como uma das possíveis vencedoras ao prêmio, o ex-ator da Globo, Francisco Vitti ironizou sobre seu protagonismo.









Sobre a médica , Tadeu disse: "Amanda já foi ao paredão, mas faz tanto tempo, foi na quarta eliminação do programa. Quanta coisa mudou de lá para cá! Quantos acontecimentos importantes mexeram com a Amanda, e ela precisou se ajustar dentro do jogo".





A citação curta acabou sendo refletida até mesmo por participantes da casa. A Miss Alemanha indagou os aliados: "Vocês perceberam ou foi impressão minha que o Tadeu não falou nada sobre a Amanda?". Sarah Aline concorcou e relembrou: "Ele não falou nada. Falou só que ela era uma pessoa que tinha ido ao paredão no início do jogo".





Francisco Vitti então, escreveu nas redes: "Amanda é tão protagonista que quase não apareceu no discurso do Tadeu". Uma fã da amiga de Cara de Sapato, no entanto, discordou. "Ela é tão planta que você falou dela ao invés da sua fav", rebateu a internauta.





O ator que já fez novelas na emissora carioca então, foi ainda mais irônico e brincou: "Ela é minha fav, lembra?".





Enquete UOL





Mesmo com a última porcentagem mais favorável a Amanda, Domitila é a favorita segundo a última enquete UOL, com 46,49% dos votos. O segundo colocado é Ricardo Alface, que também protagonizou desentendimentos no programa; ele tem 10,51% dos votos. Já a médica aparece em terceiro lugar com 8,53% da intenção do público.