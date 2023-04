BBB23: Único casal do jogo, Ricardo e Sarah brigam após formação de paredão

Ricardo e Sarah Aline discutiram na cozinha após formação de paredão (foto: TV Globo/Reprodução)

Ricardo e Sarah Aline tiveram um desentendimento após a formação do BBB23 na noite de domingo (02). O brother se queixou por não ter entendido os votos do quarto Fundo do Mar e sua affair, tentou justificar.









No entanto, Alface não gostou da forma que Sarah falou e pediu para que ela falasse baixo e se acalmasse. "Óbvio. Você é estressante, cara", argumentou a sister. A discussão seguiu e a desconfiança sobre a intenção um do outro aumentou.





Após alguns questionamentos feitos pelo brother, a sister afirmou que não contaria mais nada para ele. "Não quero que você faça mais isso. Você não queria saber sobre mim. Não vou te falar absolutamente mais nada", disse a psicóloga.

Os ânimos se agitaram essa noite %uD83E%uDEE3%uD83D%uDD25

Vem entender a DR! %u2B07%uFE0F #BBB23 #RedeBBB https://t.co/3tofErtVG7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2023





Ricardo se defendeu e argumentou que não precisa de informações da sister. "Você tá falando que eu tô querendo pegar informação de vocês. Eu não preciso disso. Já ouvi muita coisa nesse quarto. Você tá achando que eu tô querendo puxar informação de você", rebateu ele.





"Não me tira de bobo, não. Você tá me tirando de bobo. Eu só fiz um questionamento", acrescentou ele. Com a chegada de Domitila na cozinha, a emparedada conversou com o casal , que se acalmou.





"Você é muito cabeça dura. A gente briga por causa disso. É só se ouvir", finalizou Sarah.