Resumão do BBB: Aline líder após prova de resistência

A prova do líder começou ontem à noite e acabou de ser decidida agora há pouco.





Em uma plataforma giratória, os participantes precisavam ficar de pé e acionar o botão durante todo o tempo.





Mas para Amanda e Marvvila, a disputa não foi muito longa. As sisters foram eliminadas logo no começo da prova, com menos de 30 minutos.









Larissa também tentou trazer ao jogo a briga entre Alface e Cezar e uma possível indicação entre eles, porém, os brothers já haviam conversado sobre o assunto, e a conversa não rendeu.





Aline e Alface também se desentenderam em um momento da prova (foto: Reprodução/Globo) Os últimos sobreviventes na disputa foram Aline e Alface. Mas depois de mais de 17 horas de prova, o biomédico já demonstrava muito cansaço e acabou caindo, consagrando Aline como a líder da semana.





E aí, você gostou do resultado?