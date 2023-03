Resumão do BBB: festa, reconciliação e plantão no big fone

A festa da líder Sarah foi bem animada! E a rainha da noite aproveitou até o fim, com direito a muita dancinha e várias carícias de Alface.





Mas as meninas do quarto deserto parecem não ter se empolgado tanto. Amanda e Aline deitaram mais cedo, e depois de um tempo foram acompanhadas por Bruna e Larissa.





"Realeza africana" foi o tema da festa de Sarah (foto: Reprodução/Globo) Durante a festa, Marvvila disse para Alface que ainda se sente mal pelas informações levadas pelos repescados. A cantora confessou que está com medo da rejeição do público e de ser vista como planta, mas Alface a acalmou dizendo que eles não podem se sentir inferiores, pois Larissa e Fred já foram eliminados.





Pelo jeito, a “guerra dos carecas” foi apaziguada mais uma vez. Depois das discussões no jogo da discórdia, Cezar Black chamou Alface para conversar na tarde de ontem e pediu desculpas pela reação que teve no jogo. O biomédico também se desculpou por ter usado o nome de Black para se defender.









E o plantão no big fone durou o dia todo. Mas os brothers se revezaram para descansar, afinal, hoje é dia de prova do líder na casa mais vigiada do Brasil!





Quem você quer que ganhe?