BBB23: Saiba o signo dos 10 finalistas do programa

Domitila Barros é do signo de Câncer e faz jus a astrologia com suas características (foto: Instagram/Reprodução)

Os 22 brothers e sisters que formaram a edição atual do BBB representavam ao todo 10 signos. No entanto, Peixes acabou sendo maioria quanto ao horóscopo dos participante e continua sendo mesmo com apenas 10 confinados disputando o prêmio.













No que diz respeito a astrologia, Domitila Barros corresponde a característica de ser sensível e intuitiva. Em mais de uma ocasião, ela provou que é médium ao revelar um sonho muito parecido com a dinâmica de repescagem feita pelo programa. Além disso, a modelo sentiu a presença de Fred Nicácio quando ele já estava novamente confinado para tentar a vaga de volta no reality.





Quanto ao único casal que sobrou no reality, Ricardo e Sarah Aline, eles podem ter dificuldade na convivência se depender da astrologia. Isso porque, seus signos de Áries e Escorpião, respectivamente, tem características opostas como independência de um lado e carência do outro.





Confira o signo dos 10 finalistas do BBB23: