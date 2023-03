Ex-BBB, MC Guimê faz post enigmático e web reage: 'Querendo biscoito'

MC Guimê tomou atitude após polêmica de assédio no BBB23 (foto: TV Globo/Reprodução)

O ex-brother MC Guimê, expulso do BBB23 por assédio sexual, movimentou suas redes sociais com uma postagem enigmática. Além de arquivar todas as publicações, ele mudou a foto do perfil para um coração com curativo e escreveu uma mensagem sobre o momento que está passando.









“Tá querendo biscoito, certeza que vem música nova por aí”, opinou um usuário. Nas redes sociais, o funkeiro acabou sofrendo um cancelamento depois de cenas de assédio em sua festa do Líder. Devido à pressão da web, ele e Sapato acabaram expulsos





Além das consequências negativas na vida profissional, Guimê também tenta recuperar seu casamento com a artista Lexa, que inclusive desabafou com a sister Larissa antes da professora voltar para a casa com a dinâmica de repescagem.





O funkeiro chegou a responder caixinhas de pergunta em seu perfil do Instagram e contou da ajuda que recebeu da esposa: "A Lexa não largou minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha pra dizer e me passou muita força e coragem pra eu lidar com as consequências dos meus próprios erros".





No entanto, ele afirmou que ela está absorvendo tudo o que aconteceu. "Agora, ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", disse o cantor.





Embora já tenha um tempo da polêmica, Lexa pode estar decidida a terminar o casamento . Uma fonte próxima a artista concedeu a informação ao Jornal Extra: "Lexa diz que perdeu a confiança e a vontade de continuar com Guimê. Ela quer ser coerente com seus princípios e está decidida pelo término. Dificilmente voltará atrás".





A atitude do cantor nas redes aconteceu após a informação do possível divórcio. Lexa está atualmente em Amsterdã, na Holanda, e comemorou o aniversário com a amiga Anitta na última quinta-feira (30).