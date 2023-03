Ex-BBB, MC Guimê tem dívida que pode fazer bens de Lexa serem penhorados

MC Guimê foi expulso do BBB23 por assédio sexual

O cantor MC Guimê, que foi expulso recentemente do BBB23, deixou outro problema respingar na esposa Lexa. Após ele ser acusado de assédio sexual no programa, uma dívida feita pelo funkeiro pode fazer a cantora ter seus bens penhorados na Justiça.

No processo judicial, ele é cobrado por uma dívida feita em 2016, quando adquiriu um imóvel de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. A quantia total seria de R$2,2 milhões, mas dois empresários foram a Justiça alegando que Guimê deixou de pagar mais de R$700 mil.

Ele foi derrotado judicialmente em primeria instância e condenado a pagar R$421 mil. Acontece que Guimê ainda não quitou o valor e sendo assim, a Justiça autorizou o bloqueio de até 30% dos ganhos da cantora. As informações são de Splash, do UOL.

Segundo o veículo, Lexa irá recorrer da decisão, já que diversos ganhos como por exemplo com plataformas de streaming seriam prejudicados. Além disso, como a dívida aconteceu antes do casamento dos artistas, a defesa de Guimê não quer sua esposa envolvida no processo.