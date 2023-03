BBB23: Larissa revela que Guimê e Lexa estão juntos após expulsão do cantor

Sister que retornou ao jogo falou sobre repercussão das expulsões (foto: Globo/Reprodução - Instagram/Reprodução)

Além de Fred Nicácio, a sister Larissa, que retornou ao BBB23 através da dinâmica da repescagem, contou aos brothers sobre a repercussão da expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato. Em conversa na área externa da casa, ela também revelou como ambos estão e acalmou os demais confinados.









Questionados sobre como o cantor e o lutador estão, ela disse: "Sei que eles já deram pronunciamento lá fora, tão com a família deles, Guimê tá com a Lexa. Eles tão com a família deles, e tá tudo bem!".





Fato é que a repercussão em relação a atitude de MC Guimê foi maior devido ao seu longo casamento com a cantora Lexa . Na conversa com os demais brothers, ela contou detalhes da reação de Lexa, já que conversou diretamente com a artista.





"A Lexa estava fazendo uma festa na casa dela e viu as cenas. Foi um choque para ela", contou Larissa. No entanto, a sister garantiu que eles já estão juntos e surpreendeu ao contar sobre o apoio que Guimê recebeu da esposa. "Mas ela foi ao encontro dele. Eles estão juntos. Ela foi dar apoio para ele nesse momento de expulsão. Ela foi muito respeitosa com a relação deles, mas está claramente magoada", acrescentou.





"Ela falou para mim. Ela me mandou uma mensagem e disse 'Está doento muito'. Ela disse que são 10 anos de relacionamento, e ela pegou um jatinho e veio buscar ele. Foi muito lindo, foi um respeito para a relação e eu acho que vai dar tudo certo... Ela é maravilhosa", concluiu Larissa.





Embora tenha confirmado que o casal está junto, Guimê contou aos seguidores que Lexa está "no tempo dela". Isso porque, um fã escreveu uma mensagem afirmando que desejava vê-los juntos de novo.





"Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", escreveu Guimê.