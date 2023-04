BBB23: Entenda dinâmica do Paredão desta semana e saiba quem pode sair

No último domingo (02), a formação do paredão revelou uma dinâmica diferente das demais até agora. Depois de uma repescagem que trouxe dois brothers de volta para o reality, agora o programa fará a eliminação da pessoa menos votada pelo público, ou seja, os telespectadores terão que votar para que sua favorita permaneça no jogo.

Amanda , Domitila, Marvvila e Larissa formam o 12º paredão e internautas estão movimentado as redes desde as indicações na noite de ontem (02). Isso porque, embora uma parte do público considere Marvvila uma "planta", por não se impor no jogo, outros afirmam que Amanda não tem atitudes muito diferentes da cantora de pagode.

Ainda assim, enquetes já apontam a eliminação esperada. Pelo portal UOL, por exemplo, Domitila é quem mais tem votos para permanecer - 30,76%. Larissa em segundo, tem 26,83%, Amanda vem com 22,71% e Marvvila, 19,70% - sendo a possível eliminada na terça-feira (04).

Em outras ocasiões, a cantora de pagode conseguiu se livrar do paredão através do bate-volta, mas dessa vez a sorte ficou com Cezar Black. A líder Alina indicou Domitila Barros, já Larissa e Amanda foram emparedadas no confessionário pelo restante da casa.

Com demais imunidades, Cezar Black e Marvvila também foram para berlinda e disputaram o bate-volta com as outras duas emparedadas. Nas redes sociais, internautas criaram memes quanto ao azar que a cantora de pagode deu dessa vez e especularam sobre a possível felicidade do diretor Boninho com a indicação da sister.