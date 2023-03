Ex-BBB Fred adotará novo nome após 'reflexão e autoanálise' pós reality

O ex-brother do BBB23, Fred Desimpedidos continua seu trabalho como influenciador esportivo nas redes e tirou dúvidas de internautas sobre o futuro. Um dos assuntos abordados foi seu nome, já que ele ficou conhecido por um apelido e agora pretende ter também um sobrenome.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou", explicou o influencer