BBB23: Key Alves é criticada após revelações de Fred Nicácio e Larissa

Key Alves foi a terceira mais votada na Casa do Reencontro

A sister Larissa e o brother Fred Nicácio, que retornaram ao BBB23, contaram diversas atitudes de Key Alves e revoltaram os demais confinados. Após a jogadora de vôlei protagonizar uma briga na Casa do Reencontro , ela foi assunto no reality na noite da última quinta-feira (23).

Além das revelações sobre a repercussão da expulsão de Guimê e Sapato, eles contaram sobre o que descobriram ao assistir cenas do reality. Nicácio citou o episódio de intolerância religiosa cometido por ela, Gustavo e Cristian e Larissa revelou ter sido chamada de "piranha" pela jogadora de vôlei.

A atriz Bruna Griphao não gostou do que ouviu e declarou: "Que raiva!". Já Fred Nicácio seguiu citando defeitos de Key: "Ela é nojenta, mentirosa! Ela é mentirosa em um nível muito perigosa. Mitomaníaca".

Eles também contaram que a distorção feita por Key de um discurso de Tadeu virou chacota nas redes sociais. Isso porque, a jogadora de vôlei interpretou de maneira errada o discurso de eliminação de Gustavo e chegou a entender que eles formaram o melhor casal da história do programa.

"Ela se faz de louca! Inventa coisas da cabeça dela e acredita na própria mentira", afirmou Larissa. Nicácio mais tarde, também conversou com Sarah, Domitila e Alface sobre as problemáticas da branquitude . "Temos que entender que existe um sistema chamado branquitude que quer nos aniquilar dia após a dia em cada atitude do nosso cotidiano”, explicou ele.