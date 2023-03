Fred Nicácio desabafa sobre repescagem e cita 'impunidade da branquitude'

Fred Nicácio acordou chorando na Casa do Reencontro (foto: TV Globo/Reprodução)

A Casa do Reencontro mal reuniu os ex-brothers, que terão uma chance de voltar para o jogo, e já está gerando um clima desagradável entre os confinados. Na manhã dessa quarta-feira (22), Fred Nicácio se queixou com Tina e Paula sobre o que chamou de "impunidade da branquitude" devido a atitudes de Key Alves, Gustavo e Cristian durante o jogo.





Segundo o médico, "é muito triste" disputar a repescagem com pessoas que cometeram intolerância religiosa contra ele. "É muito triste. Muito doloroso estar no mesmo ambiente que os meus agressores. E eles estarem rindo como se não tivesse acontecido nada demais. É a certeza da impunidade da branquitude", disse aos prantos.





episódio de intolerância aconteceu quando Cristian contou para a jogadora de vôlei e para o cowboy que viu Fred Nicácio em frente a cama do casal rezando. "O que eu vi foi o seguinte: ele estava parado, fazendo os negócios dele, na cama. Aí eu olhei de novo e ele estava rezando e eu comecei a rezar também", disse Cristian acrescentando que estava "cagado" de medo.





Key chegou a dizer que deixaria o programa, mas aqui fora disse ter vergonha de sua atitude. Depois de saber do preconceito que sofreu, Fred precisou voltar para a dinâmica do reality, que fará com que dois ex-participantes voltem para a edição.





Enquanto chorava, ele continuou: "É desrespeitoso comigo. É quase que pra além do meu limite. É muito agressivo, e as pessoas estão rindo como se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo flores. Pra eles basta um pedido de desculpas que tá tudo bem e não está".





Tina consolou o médico junto a Paula e declarou: "Eu te sinto, eu te entendo. Suas dores são as minhas dores".