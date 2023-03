BBB23: Saiba qual o quarto dos brothers favoritos a vencerem o reality

Domitila é a preferida a vencer a atual edição do BBB (foto: TV Globo/Reprodução)

O BB23 está caminhando para a reta final e no 11º paredão, mais uma representante do quarto Deserto pode deixar a casa. Além de Bruna Griphao ser apontada como a próxima eliminada da casa, os principais favoritos a vencerem o prêmio são do quarto Fundo do Mar.









Mesmo sendo criticada constantemente, como aconteceu em conversa com Aline após a formação do último paredão, Domitila Barros tem 47,99% dos votos para vencer. O levantamento foi feito na manhã de hoje (28) e indica Fred Nicácio quase empatado com Ricardo Alface.





O médico, que voltou através da dinâmica de repescagem feita pelo programa, conta com 9,88% dos votos enquanto que Alface tem 9,32%. Com o Jogo da Discórdia de ontem, telespectadores acompanharam divergências intensas entre Alface e Cezar Black, que envolveu outras sisters como Amanda e Aline.





A confusão generalizada que se formou virou assunto nas redes sociais e há quem aponte Alface como protagonista do jogo. No entanto, com a possível saída de mais uma rival de Domitila nesta terça (28), a ativista social poderá reconhecer que de fato, tem uma torcida forte dos telespectadores.





Veja o ranking: