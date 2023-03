BBB23: Falas preconceituosas do pai de Bruna Griphao viralizam nas redes

Empresário proferiu xingamentos contra internauta e gerou revolta (foto: Instagram/Reprodução)

Kakau Griphao, pai da atriz Bruna Griphao, teve algumas falas preconceituosas repercutidas no Twitter. Embora tenha afirmado no último fim de semana que não possui um perfil na rede social, um internauta se revoltou com respostas machistas e homofóbicas que teve do empresário. Nas redes, telespectadores do programa intensificaram a rejeição com a participante do BBB23.









Na postagem em questão, o tuiteiro, identificado como Marcelinho, compartilhou um compilado de falas das pessoas brancas do BBB23 sobre alguns participantes negros e incluiu Bruna Griphao em sua crítica. Foi aí que o parente da atriz interviu e chegou a chamar o internauta de "bandidinho".





"Doa nada, tu é mentiroso. Falou que iria me passar seu CPF e endereço e [mandou] p*rra nenhuma. Tu é galo corrido!! Queima rosca!! Bundão!! Zé c* bola quicando", escreveu Kakau.





"Não basta você ser negro morar na comunidade para vir o pai da Bruna Griphao e me chamar de 'bandidinho'", rebateu o tuiteiro. Revoltado, o internauta revelou que pretende levar a acusação na justiça.





"Não fiz nada com ele, como ele me chama de bandido? Independente da minha cor, ele vai ter que pagar [pelos danos morais]", acrescentou. Mesmo que tenha desativado a conta, as falas de Kakau viralizaram e internautas fizeram comparação das atitudes do empresário com a educação de Bruna Griphao.





"Agora sabemos de onde vem a péssima educação e o preconceito estrutural da Bruna. O pai dela em poucos tweets mostrou. Que sujeito asqueroso e nojento, elitista da pior espécie. Até desativou o twiter depois que viu a besteira que fez se revelando", escreveu um telespectador do BBB23.