Resumão do BBB: paredão formado e alfinetadas

Amanda foi salva na prova bate-volta depois de ser a mais votada pela casa. Mas um voto em particular a deixou incomodada: o de Alface. A médica resolveu confrontar o brother, que disse acreditar que ela devia ter ido a esse paredão.

Mas este não foi o único questionamento que Alface recebeu. No discurso do anjo, ele revelou que daria a imunidade para Domitila, elogiando a trajetória da miss no jogo. Apesar disso, o colar foi autoimune e ela não pôde receber o presente do colega.