Novo casal? Gabriel se declara para Bruna Griphao e se diz 'aliviado'

Ator tentou investir em Bruna Griphao, sem sucesso (foto: Globo/Reprodução)



A Festa do Líder MC Guimê rendeu novos acontecimentos dentro da casa. Embora o que mais viralizou nas redes tenha sido as críticas aos brothers Cara de Sapato e Guimê por assédio com a mexicana Dania, outros momentos da noite foram inéditos como, por exemplo, a investida de Gabriel Santana na atriz Bruna Griphao.









“Eu não vi isso acontecendo. Eu nunca nem desconfiei”, afirmou ela. Ainda assim, ele questionou se deveria ou não continuar tendo esperanças. “Eu nunca cobrei isso de você. A única pergunta que eu te faço a partir de agora é, eu continuo ou não continuo?”, questionou Gabriel, recebendo um não de Bruna com a cabeça.





Após a conversa, o ator foi desabafar com o influenciador Fred sobre o fora que levou. “Acabei de me declarar pra Bruna”, revelou. Depois de rir, Fred afirmou que deu para perceber que ele "estava afinzinho”. No início do programa, Gabriel Santana ficou com Sarah Aline mas relação não evoluiu. Agora, ele se disse “Aliviado por falar e arrependido também”.





Sarah Aline critica ex-affair





Em conversa com Bruna Griphao, a psicóloga se disse chateada com atitudes do brother que parecem ter sido motivadas por ciúmes. Segundo ela, o comportamento com Ricardo pode ter irritado Gabriel Santana.





"Ele tava descontando uma parada em mim que sei lá...Ele falou 'hoje não quero que você chegue perto de mim'. Oxe, do nada?", contou Sarah. Ainda durantes as revelações ela disse que foi até ele se queixar, mas o brother debochou da situação.





Bruna então sugeriu o motivo por trás do comportamento do brother. "O bom e velho ciúmes".