Saiba quem se segue na web dentre os brothers e eliminados do BBB23

Reviravoltas e expulsões estão marcando edição atual (foto: TV Globo/Reprodução)

A edição atual do BBB está sendo marcada pela reviravolta das dinâmicas, mais precisamente após a expulsão de dois brothers por assédio sexual. Fato é que muitas foram as polêmicas discutidas dentro e fora da casa, o que pode ter interferido na interação entre os confinados e eliminados do reality.









Eles protagonizaram, por exemplo, o episódio de intolerância religiosa apontado por Fred Nicácio , que os acusou para os demais confinados ao voltar para o reality na dinâmica de repescagem. Além disso, alguns comentários da jogadora de vôlei fizeram com que colegas de time a alfinetassem aqui fora.





Mas o casal não foi o único a ser cancelado por algumas atitudes. Gabriel Fop, modelo que se envolveu com Bruna Griphao é o brother menos seguido pelos demais colegas de confinamento. Embora os perfis ainda sejam admistrados pela equipe dos confinados, e não por eles em si, a troca de follows revelam a possível afinidade que os participantes terão aqui fora quando o programa acabar.





Confira abaixo quem se segue nas redes sociais:





Os perfis de Cristian, Ricardo e Marvvila seguem todos do elenco. Já Bruna Griphao foi mais seletiva e deixou de seguir apenas Key Alves. Fred e Cezar também deixaram apenas umas das participantes fora de alcance nas redes; Paula. Gabriel Fop por sua vez, não segue apenas Marília mas também não recebeu follow de Aline Wirley, Domitila Barros, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Gustavo e Marília.





Key Alves é a sister que menos segue os demais participantes, deixando sete de fora: Bruna Griphao, Fred, Fred Nicácio, Gabriel Fop, Paula, Tina e Larissa. Gustavo não fez diferente e não seguiu a maioria dos colegas; Aline, Bruna, Fred Nicácio, Marvvila, Gabriel Santana, Gabriel, Paula, Tina, Larissa, Ricardo, Sarah, Amanda e Domitila.