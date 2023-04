BBB23: Cezar Black será investigado após hospital do DF abrir processo

O participante do BBB23, Cezar Black, será investigado após o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) abrir um processo contra o enfermeiro por abandono de emprego. Segundo a unidade de saúde pública, ele acumula "faltas injustificadas" desde fevereiro, período em que já estava no reality.

A informação do jornal Metrópoles foi confirmada pela Splash, do UOL. No Portal da Transparência, também há registro da licença tirada no mês de janeiro pelo enfermeiro , entre os dias 01/01 e 03/01, 04/01 e 09/01 e nos dias 17/02 e 28/02.