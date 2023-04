Resumão do BBB: saída de Marvvila e novas articulações

Com a votação inversa, Marvvila teve a menor quantidade de votos para ficar e deixou o BBB23.





Depois da eliminação, os integrantes do quarto fundo do mar ficaram muito abalados, principalmente Sarah. Enquanto no quarto deserto, as meninas comemoraram muito a volta de Larissa e Amanda.





Marvilla foi a 12ª eliminada desta edição (foto: Reprodução/Globo) As articulações seguiram firmes na casa durante a madrugada. Domitila quis saber como será o jogo de Alface, questionando se ele jogaria contra o fundo do mar ou o deserto. O biomédico disse que vota em qualquer um da casa, menos em Sarah, e que tudo depende da configuração do jogo no futuro.





Até o momento, as decisões estão assim: Nicácio e Domitila planejam votar em Aline, e Larissa, Bruna, Amanda e Aline definiram a estratégia de seguir indicando quem não movimenta o jogo. Para elas, o alvo da vez deve ser Sarah.





Hoje tem a última festa do líder, antes de começar uma nova semana turbo. Qual será o clima da casa?