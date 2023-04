BBB23: Jornalista cita possível manipulação de Boninho para tirar Marvvila

Cantora é uma das emparedadas e pode sair nesta terça (04) (foto: TV Globo/Reprodução)

A cantora de pagode Marvvila é vista como "planta" por grande parte dos internautas por não se impor no jogo e servir o entretenimento prometido pelo reality. Tanto que sua ida ao paredão pela primeira vez gerou memes nas redes e agora, a dinâmica do paredão desta semana tem surtido outros comentários.









“Gostaria que a Marvvila ficasse, (mas) esse paredão foi pensado para ela sair. Boninho pensou nesse paredão para eliminar alguma planta”, revelou no programa Splash Show. De fato, internautas especularam a felicidade do diretor do programa por Marvvila finalmente ir para a berlinda





Em outras ocasiões, ela contou com a sorte e conseguiu se livrar pela prova bate-volta, mas agora pode estar na mira do público para deixar o reality. Segundo o colunista, no entanto, a saída de Larissa poderia provocar novos movimentos na casa.





“A gente sabe: quando se põe um paredão para (o mais votado) ficar, e não para eliminar, quem tem menor torcida é eliminada - portanto as plantas, que engajam menos. Só que seria muito interessante para o jogo que a Larissa fosse eliminada. Ela chegou como dona da verdade, cheia de sabedoria, como se todas as verdades fossem apenas dela”, continuou Fefito.





Ao falar da professora de educação física que retornou ao reality através da dinâmica de repescagem, ele concluiu: “Larissa conseguiu transformar o jogo de todo mundo em um jogo sobre ela - porque o assunto, sempre que se debate, vira sobre ela. Deu uma grande noção de egocentrismo. Acho que seria interessante a Larissa morrer pela própria boca”.