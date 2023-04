Resumão do BBB: votação inversa em paredão quádruplo

O BBB está determinado a tirar os jogadores da zona de conforto.





Na formação deste paredão, a dinâmica foi totalmente diferente. Pela primeira vez na temporada, o público vota em quem deve continuar no jogo. O menos votado, sai da casa.





Após uma longa votação, Cezar se salvou no bate-volta e Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila foram emparedadas.





Depois da formação, Domitila afirmou que foi indicada pelas falas machistas. Mas acredita que foi poupada na última berlinda para que suas rivais tivessem mais tempo de reforçar o erro e deixá-la fragilizada.





Já no quarto deserto, Larissa ficou apreensiva e revelou estar com medo deste paredão. A sister pensa que talvez não tenha entregado ao público o que esperavam com a volta dela.





Cezar se salvou no bate-volta e Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila foram emparedadas (foto: Reprodução/Globo) E o clima pesou entre Sarah e Bruna! A atriz se estressou com algumas falas de Sarah que ouviu na central do líder, e alfinetou a psicóloga dizendo que existe muita hipocrisia na casa.





E o jogo acaba neste mês. Você já tem um favorito? Quem você quer que fique neste paredão?