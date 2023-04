BBB23: Internautas viralizam memes após Marvvila ir para o primeiro paredão

Cezar Black se livrou do paredão e Marvvila enfrenta a primeira berlinda no jogo (foto: TV Globo/Reprodução)

A cantora de pagode Marvvila está em seu 1º paredão durante sua participação no BBB23 pelo grupo Camarote. Na berlinda com uma dinâmica diferente , os telespectadores estão votando para a permanência das emparedadas na casa e segundo enquetes, ela é quem deixará o reality na terça-feira (04).









Em memes, alguns telespectadores expressaram a satisfação por finalmente poderem votar para que a cantora seja eliminada. O que mais incomoda segundo os comentários, é sua pouca partipação nas jogadas e a falta de entretenimento que os participantes prometem ao entrar no programa.





No entanto, alguns a comparam com Amanda, por exemplo, e não entendem o motivo da médica não ser vista da mesma forma. Com a casa dividida entre o quarto Deserto e o quarto Fundo do Mar, elas protagonizaram poucas brigas na casa, sendo que a maioria delas foi durante a dinâmica do Jogo da Discórdia.

Confira alguns tweets:

O boninho vendo a marvvila perdeu o bate e volta: pic.twitter.com/FXHGeL4yO7 — %uD835%uDDFF%uD835%uDDEE%uD835%uDDFE%uD835%uDE02%uD835%uDDF2%uD835%uDDF9.%u265F%uFE0F (@queltxt) April 3, 2023

se a marvvila se salvar de mais um bate volta eu vou de arrasta pra cima pic.twitter.com/BPEIPJU7RM — luscas (@luscas) April 3, 2023

O Boninho vendo a Marvvila no paredão #BBB23 pic.twitter.com/boXfzLLBbP — Dantas (@Dantinhas) April 3, 2023

A SORTE DA MARVVILA FINALMENTE ACABOU MEU DEUS OBRIGADA POR TUDOOOOOOOO — pijamex roxo da amandinha (@pypocona) April 3, 2023