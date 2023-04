BBB23: Após eliminação de Marvvila, brothers mudam seus alvos no reality

Domitila e Fred Nicácio definiram novos alvos no jogo

A eliminação de Marvvila na noite da última terça-feira (04) gerou novas movimentações no jogo. Depois que a cantora de pagode deixou o reality por ter sido a menos votada pelos telespectadores para continuar na casa, brothers passaram a definir novos alvos no jogo.

Domitila e Fred Nicácio se juntaram para analisar quem convém indicar nos próximos paredões e Aline Wirley é o novo foco da dupla. "Quero a Aline nesse próximo Paredão", destacou Domitila, tida até então como favorita do público

Aline e Domitila discutem empoderamento no BBB23: 'Me decepciona'

Surpreendentemente, ela não foi a mais votade pelo público para permanecer na casa, já que Amanda teve 34,32% dos votos e a Miss Alemanha, 25,69%. Larissa, que voltou ao reality através da dinâmica de repescagem , escapou e foi a terceira mais votade no paredão quádruplo, recebendo 23,04% dos votos.

O médico que também voltou para o jogo concordou em colocar Aline na mira do público. "Eu também. Se eu ganhar o Líder, ela vai direto", afirmou Fred Nicácio. "Eu nem tô olhando na cara dela. Peixe morre pela boca. Deixa, deixa, deixa que lá vem", acrescentou.

Eles não foram os únicos, no entanto, a movimentarem o jogo. Em conversa com suas aliadas, Larissa decidiu que vai focar em outras pessoas no jogo, já que Domitila voltou de seis paredões.