Resumão do BBB: Cezar Black e Ricardo trocam ameaças

Na dinâmica da discórdia da madrugada desta terça-feira (28/3), os participantes tiveram que apontar quem, para cada um deles, é a pessoa mais importante no jogo e a menos relevante. No final da reunião de condomínio, Fred Nicácio recebeu mais vezes a plaquinha de “mais importante”. Por outro lado, Amanda foi a que mais recebeu a plaquinha de “menos importante”.

Depois que a discórdia foi semeada, Cezar Black e Ricardo protagonizaram a confusão da noite, com direito a gritarias e ameaças. Tudo porque o enfermeiro não gostou de ser citado pelo biomédico: "Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo”, reclamou Black

O ex-aliado com quem o enfermeiro já tinha se estranhado não perdeu tempo e ameaçou: "Meu irmão, vou te falar uma coisa: vou te colocar no Paredão. Eu quero você no Paredão", reagiu Alface.