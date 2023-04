Resumão do BBB: paredão e dinâmica acelerada

Noite agitada no BBB!





Depois de uma dinâmica um pouco confusa, mais um paredão está formado: Bruna, Fred Nicácio e Sarah.





Amanda também estava na mira, mas teve sorte e se livrou na prova bate-volta.





Bruna disse ter medo de ser eliminada por uma possível junção entre as torcidas de Fred e Sarah (foto: Reprodução/Globo) Nas conversas depois do programa ao vivo, Bruna chorou por achar que pode ser eliminada com uma possível junção de torcidas. A sister também se mostrou bem insatisfeita com o voto de Cezar Black





Já no quarto fundo do mar, a tensão rolou solta depois de Alface ter indicado Nicácio. O líder da semana manteve conversas sobre votos com as meninas do outro quarto, o que causou um desconforto ainda maior.









Amanhã, após a eliminação, terá prova do líder e formação de um novo paredão! Quem você quer fora do jogo?