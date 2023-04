Resumão do BBB: brigas e intrigas no jogo da discórdia

Com a mesma dinâmica de bombas de fumaça e geleia, os confinados precisaram apontar o pior defeito do outro no jogo da discórdia.





Bruna e Sarah se desentenderam mais uma vez. A atriz não gostou de ter sido chamada de reativa, argumentando que a psicóloga está junto com Alface, que é da mesma maneira. Ela também destacou que acha o jogo de Sarah o mais confortável da casa.





Bruna e Sarah se desentenderam mais uma vez (foto: Reprodução/Globo) Fred Nicácio e Aline também tiveram um embate. Depois de a sister falar sobre coerência com Domitila, Nicácio afirmou que ela é omissa no jogo e por isso tem fama de planta. Mais tarde, Aline demonstrou ter ficado muito abalada com a fala do médico.





E teve uma mudança no percurso… mesmo com o afastamento e os conflitos com as meninas do quarto deserto, Alface criticou Nicácio junto com elas e elogiou Larissa. Ele disse que a sister mudou o game e desejou que ela volte deste paredão.









