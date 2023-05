Ator da Globo relata 'estupro literal' por chimpanzé durante gravação

677

O ator Wagner Santisteban, conhecido por seu trabalho na série "Sandy & Junior", enfrentou uma experiência traumatizante durante as gravações do programa. Em entrevista ao Vênus Podcast, o ator da Globo revelou que foi atacado por um chimpanzé e, segundo ele, 'literalmente estuprado' pelo animal, resultando na necessidade de internação hospitalar.









Entretanto, o chimpanzé acabou atacando o ator. Santisteban descreveu o treinador do animal como alguém com cicatrizes e afirmou que a macaca não tinha dentes e estava presa por correntes. Além disso, a macaca estava no cio, o que pode ter influenciado seu comportamento agressivo. O ator contou que a macaca correu atrás dele e tentou agarrar sua perna.

Durante a gravação de uma cena específica, o incidente ocorreu. Santisteban estava parado, de costas para o animal, que o atacou assim que ele se virou. A macaca começou a socar o rosto do ator, arrancar suas roupas, seu cabelo e o girar pelo ar. Segundo ele, ficou completamente nu e foi 'literalmente estuprado' pelo chimpanzé.





Wagner Santisteban, que na época tinha apenas 16 anos, precisou ser levado às pressas para o hospital em Campinas, onde os profissionais médicos não sabiam como lidar com a situação. O ator ficou traumatizado e teve que se afastar do trabalho por um tempo após o ocorrido.