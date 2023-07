Luxo: leilão tem Chanel, Gucci e Hermès a partir de R$ 150

438

Dentre as vantagens de adquirir itens em leilões estão os possíveis preços mais em conta (foto: Pixabay/Divulgação)

Peças de marcas como Chanel, Louis Vuitton, Prada e Hèrmes estão à venda em leilão de luxo até o dia 18 de julho, com lances que variam de R$ 150 a R$ 22 mil. São 151 peças que incluem bolsas, carteiras, malas e chaveiros das grifes e estarão disponíveis para visitação.

Os itens mais concorridos do certame são as clássicas bolsas da Chanel, que já recebem lances próximos dos R$ 20 mil. Há, porém, peças como porta-óculos, carteiras e mochilas com lances ainda abaixo dos R$ 500.

As ofertas são feitas on-line, através da plataforma de leilões Superbid, mas os interessados podem conferir pessoalmente o estado das peças em São Paulo entre os dias 13 e 18 de julho. A garantia dos produtos é de 12 meses a partir do início do evento.

O diretor da Dédalo Leilões, Pedro Aguiar, responsável pelo evento, projeta que o certame deve movimentar cerca de R$ 500 mil, com estimativa de público entre 300 e 500 participantes.

Dentre as vantagens de adquirir itens em leilões estão os possíveis preços mais em conta, já que os valores iniciais costumam ser mais baixos e dependem da quantidade de lances para crescer, e a disponibilidade de peças que não estão mais no mercado.

"São bolsas que estão numa faixa de R$ 60 mil na loja, e muitas vezes são itens de coleções de anos anteriores, que não estão mais à venda, porque o mercado de moda é muito dinâmico", diz Aguiar.

Como o ato de arrematação é irreversível, Aguiar aconselha que os possíveis compradores leiam o edital e pesquisem sobre os itens —e, se possível, experimentem as peças pessoalmente— antes de oferecer um lance. É possível pedir mais detalhes sobre os produtos e tirar dúvidas com os organizadores.

Além de colecionadores, o leilão também pode atrair quem deseja comprar bens buscando sua venda futura, em especial com peças que não estão mais à venda nas lojas oficiais, como investimento.

LEILÃO DE ITENS DE MODA DA DÉDALOS LEILÕES

151 itens de marcas como Louis Vuitton, Chanel, Montblanc, Bottega Veneta, Prada e Hèrmes

Lances podem ser feitos até 18 de julho.

Itens disponíveis para visitação nos dias 13 a 18 de julho (exceto no domingo, dia 16) na rua Oscar Freire, 232, casa 07

Pagamento à vista ou em até 3 parcelas

Garantia de 12 meses para os itens adquiridos no evento

PRINCIPAIS DICAS PARA FAZER UM BOM NEGÓCIO

1- LEIA O EDITAL COM ATENÇÃO

Todo leilão tem seu edital com o regulamento; é muito importante ler atentamente os documentos disponíveis

Fique ligado em informações como valores, situação do bem, condições de pagamento, regulamento e data de encerramento do leilão

2- CONFIRA AS INFORMAÇÕES

Pesquise dados e referências sobre o leiloeiro e o bem que está sendo oferecido

O leiloeiro deve ter um número de registro próprio, que deve ser conferido em Junta Comercial, e ao menos um telefone de contato

3- CONFIRME SE A COMPRA CABE NO SEU ORÇAMENTO

Tenha em mente qual é seu objetivo com o leilão, qual o investimento para venda futura e se o bem será de uso imediato, por exemplo.

Antes de dar um lance, tenha um planejamento orçamentário, com um limite de valor, e trace seus objetivos.

Um lance só deve ser dado se há a capacidade de arcar com ele.

Além disso, deve ser somada a comissão de 5% sobre o valor arrematado para o leiloeiro.

4- PESQUISE POR BENS SEMELHANTES

Faça uma pesquisa de mercado e compare os valores

Considerados os custos e as comparações, pergunte-se: A compra pelo leilão vale mais a pena que a compra fora dele?

5- DÊ O LANCE E ACOMPANHE O ENCERRAMENTO DO PREGÃO

É possível dar lances antecipados e acompanhar o processo, mas outro interessado pode fazer uma proposta nos minutos finais, durante o encerramento do pregão.

Acompanhar o fechamento é importante para cobrir eventuais propostas, caso esteja dentro de seu planejamento, e se informar com rapidez do resultado final