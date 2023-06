PBH publica regras de leilão do Zoológico, com lance mínimo de R$ 720 mil

432

Objetivo do projeto é possibilitar a realização de investimentos, melhorias e modernização nas estruturas do espaço (foto: Humberto Mello / PBH / Divulgação) A administração do Zoológico de Belo Horizonte está aberta para a iniciativa privada. A concessão acontece por meio de outorga fixa de valor mínimo de pouco mais de R$ 720 mil. A empresa vencedora do leilão será responsável pela gestão, reforma, requalificação, manutenção e demais serviços associados ao jardim zoológico, área de exposição do jardim botânico e aquário do Rio São Francisco.

Empresas interessadas em entrar no leilão de concessão terão que entregar as propostas, presencialmente na Ria Espírito Santo, 605, 15º andar, sala 1502, até as 10h do dia 16 de agosto.









“O concessionário poderá explorar a venda de ingressos e atividades comerciais nos restaurantes, lanchonetes, estacionamento, lojas de presentes e lembranças, realização de atividades de ecoturismo, instalação e exploração de equipamentos publicitários, oferta de serviços de apoio opcionais diversos, como transporte interno, fotografia profissional, entre outros”, informou a PBH.





A administração municipal reforçou que, mesmo após a abertura para a iniciativa privada, a isenção de pagamento de ingressos e a concessão de meia-entrada, que são praticadas atualmente, conforme as legislações vigentes, serão mantidas. Além disso, há expectativa que o benefício seja estendido a outros grupos, como guias que estiverem acompanhando turistas.