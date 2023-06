Jovem de BH é vice em torneio sul-americano de 'Yu-Gi-Oh!' e inspira amigos

432

Após um breve momento de frustração por ter perdido a final, o treinador afirma que o garoto se mantém confiante no seu potencial (foto: Divulgação/Konami) Lucca Paschoal, de Belo Horizonte, conquistou o segundo lugar no torneio sul-americano do card game Yu-gi-oh! no domingo (25/6), em Quito, no Equador. Apesar de não ter conseguido a vaga para o mundial na categoria Dragon Duel, destinada para crianças até 12 anos, Lucca se destaca por uma trajetória rápida e instigante no jogo.









Patrocinador de Lucca, Thiago Correa Mendes, dono da loja Taberna dos Games, especializada em Magic e Yu-Gi-Oh!, contou ao Estado de Minas que tudo começou quando o estabelecimento mudou de localidade na cidade e mais crianças passaram a frequentar o espaço por curiosidade. Lucca foi uma delas. E mesmo tendo uma noção básica antes do encontro, a equipe da Taberna ensinou o jogo. A loja também ofereceu baralhos para as competições do duelista. Patrocinador de Lucca, Thiago Correa Mendes, dono da loja Taberna dos Games, especializada em Magic e Yu-Gi-Oh!, contou aoque tudo começou quando o estabelecimento mudou de localidade na cidade e mais crianças passaram a frequentar o espaço por curiosidade. Lucca foi uma delas. E mesmo tendo uma noção básica antes do encontro, a equipe da Taberna ensinou o jogo. A loja também ofereceu baralhos para as competições do duelista.

Em 2023, a representação desse grupo foi palco central da final do nacional, no fim de semana entre os dias 13 e 14/5, em São Paulo. O mineiro enfrentou seu amigo João Paulo Turek, que começou a jogar ‘Yu-Gi-Oh!’ inspirado por Lucca e ganhou a final contra ele. Os dois faturaram a viagem para o continental de 2023.





Lucca ficou um pouco frustrado, de início, com o resultado em Quito. Mas, depois de um tempo, o mineiro passou a encarar com orgulho o lugar que conquistou e reconhece seu potencial, conta Thiago. Nas rodadas classificatórias ‘suíças’ do evento, Lucca não perdeu nenhuma das quatro partidas, inclusive contra o equatoriano Romel Lucero, que foi o campeão do torneio.





Para Thiago, o Dragon Duel é um “formato que vem para incentivar essa geração nova a aprender jogo. É graças a ele que, em todos os países, as pessoas mais novas procuram e iniciam no Yu-Gi-Oh!, e é um incentivo bacana por parte da Konami”, empresa que gerencia o card game.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata