Miado de gata no cio mobiliza 18 bombeiros no Triângulo Mineiro

Equipe de salvamento e resgate do 8º BBM realizou varreduras em matagal, ao lado de linha férrea de Uberaba (foto: 8º BBM/Divulgação)

O miado de uma gata no cio confundiu moradores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que pensaram se tratar do choro de um bebê abandonado e que os levou a acionar a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros da cidade.

O fato aconteceu em matagal, localizado no Bairro Estado Unidos, ao lado de linha férrea, na manhã desta terça-feira (27/6).

A ocorrência somou 18 bombeiros, dois cães farejadores, dois policiais militares e três integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Casal de gatos

Ainda segundo informações divulgadas pelo 8º BBM, alguns minutos após varreduras realizadas pelas equipes em toda a área de matagal foi encontrado um casal de gatos sobre a linha férrea.

Em seguida, os felinos viram a presença dos bombeiros, fugiram do local e as buscas foram encerradas.