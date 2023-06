Censo Demográfico: população de BH cai de 2010 a 2022

432

A queda no número de habitantes em BH de 2010 a 2022 foi de 2,5% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil/15-03-5021) A população de Belo Horizonte caiu 2,5% no período de 2010 a 2022, passando de 2.375.151 para 2.315.560. O dado faz parte do Censo Demográfico de 2022, que teve o resultado parcial divulgado nesta quarta-feira (28/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Em Minas Gerais, que continua sendo o segundo estado mais populoso do país, foram contabilizados 20.538.718 habitantes. Em primeiro lugar está São Paulo, com mais de 44,4 milhões de pessoas. Rio de Janeiro aparece em terceiro no ranking, com pouco mais de 16 milhões.









O Sudeste continua sendo a região brasileira mais populosa. Em 2022, atingiu 84,8 milhões de habitantes, o que representa 41,8% do total de habitantes do país. Em seguida aparece o Nordeste, com 54,6 milhões de pessoas (26,9% dos habitantes).





Pela análise do IBGE, essas duas regiões foram as que tiveram a menor taxa de crescimento anual desde o Censo 2010. No Nordeste, o índice de crescimento anual foi de 0,24%. No Sudeste, 0,45%.