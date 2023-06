Implante de silicone que deu errado acaba em indenização de R$ 40 mil em MG

432

'É inegável o sofrimento', declarou desembargador do TJMG ao analisar o caso (foto: Istock/reprodução - Imagem meramente ilustrativa) Uma mulher de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deverá ser indenizada em R$ 40 mil por danos morais e estéticos devido a uma falha ocorrida em uma cirurgia de implante de silicone, informou nessa terça-feira (27/6) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Os condenados são o hospital onde ocorreu o procedimento e o médico. Os nomes e a data da sentença não foram informados.





Conforme explica o TJMG, o médico alegou se tratar somente de meros aborrecimentos. Já o hospital se defendeu sob o argumento de que apenas emprestou as dependências para a realização do procedimento.

Em primeira instância, o juízo acolheu os argumentos do hospital, mas negou a tese do profissional de saúde. As partes recorreram. O relator, desembargador Marcelo Pereira da Silva, modificou a sentença para incluir o hospital na condenação de forma solidária. Ele justificou dizendo que o estabelecimento também faz parte da cadeia que oferece o serviço ao consumidor.

“É inegável o sofrimento pelo qual passou a demandante, o que a atingiu em sua esfera mais íntima, de modo que o ocorrido não pode ser relegado à esfera do mero aborrecimento”, avaliou o desembargador, acrescentando que “o erro médico violou o direito de personalidade da ofendida, causando-lhe lesão corporal, humilhação, atribulação e angústia”.

Os desembargadores Marcos Lincoln e Mônica Libânio votaram de acordo com o relator.