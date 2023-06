Homem que matou a ex em frente a filha dela é condenado por feminicídio

432

Antes do homicídio, homem ameaçou a vítima, tanto por meio de ligações telefônicas, quanto pessoalmente (foto: Pixabay / Divulgação) Um homem foi condenado a 24 anos e dez meses de prisão em regime fechado por feminicídio. O crime aconteceu em setembro de 2022, na cidade de Sericita, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais.

De acordo com as investigações, a motivação do crime foi a inconformidade dele com o término do relacionamento com a vítima. No dia 11 de setembro do ano passado, o homem foi até a casa da ex-companheira e a baleou na cabeça.









Ainda segundo a denúncia, antes do homicídio, o acusado ameaçou a vítima, tanto por meio de ligações telefônicas quanto pessoalmente.