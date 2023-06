Menino de 12 anos é espancado pela própria mãe e motivação seria homofobia

Leia também: Corpo de homem desaparecido há 2 meses é encontrado sem cabeça e sem um pé

A Guarda Civil Municipal foi acionada pela diretora do colégio. De acordo com o Subsinspetor Gilberto Rodrigues, que atendeu a ocorrência, a mãe da vítima teria quebrado um cabo de vassoura no menino durante as agressões. “Ela bateu com o cabo de vassoura até quebrar. As agressões são recorrentes e parece que a avó quer pegar a guarda do rapaz”, explicou o agente.