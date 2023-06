Bilheterias do Metrô BH têm horário de funcionamento ampliado

O metrô de Belo Horizonte agora conta com novo horário de funcionamento nas bilheterias. O novo período de venda das passagens será, diariamente, das 5h15 às 23h. Antes, as atividades começavam às 5h40. O intervalo para a passagem dos vagões é de 7 minutos, em horários de pico, e 15 minutos nos demais horários.

As passagens também vão sofrer reajuste a partir deste sábado (1/7). O valor dos bilhetes passará dos atuais R$ 4,50 para R$ 5,30.

Esta é mais uma das mudanças trazidas pelo Metrô BH, que promete trazer vagões com wifi gratuito até o fim do próximo mês. Em dezembro, a empresa Comporte Participações S/A, de São Paulo, arrematou o metrô da capital mineira pelo valor de R$ 25.755.111, com lance único.