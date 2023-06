Mulher grávida e marido morrem em acidente na BR-116

Dhennifer Barbosa estava grávida de seis meses. Ela estava com o marido Lucas Louzada (foto: Reprodução/Facebook.)

Um casal da cidade de Engenheiro Caldas, no interior de Minas, identificado como Lucas Louzada e Dhennifer Barbosa, morreu na noite dessa terça-feira (27/6), na BR-116, em Era Nova, distrito de Alpercata, Região do Vale do Rio Doce. A mulher estava grávida de seis meses.