BR-251 é fechada, novamente, por acidente com carga inflamável

A BR-251, na altura de Salinas, interior de Minas, está interditada nos dois sentidos, nesta sexta-feira (23/6), para transbordo de uma carga altamente explosiva. O caminhão carregado de álcool anidro se envolveu em um acidente ontem, quando o produto foi derramado na pista. No início do mês, um tombamento parecido fechou a pista por três dias.

O veículo, que saiu do Mato Grosso, ia para a Bahia e transportava 45 mil litros de álcool, mas tombou próximo ao KM 277. O motorista não ficou ferido, mas o tipo de carga oferece risco de explosão e incêndio. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para fazer a operação de transbordo e ainda não há previsão de liberação da via.

Há duas semanas, em 7 de junho, a rodovia ficou fechada na altura do município de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, após um caminhão carregado com nafta , composto proveniente do petróleo, se envolver em um acidente e tombar na altura do km 220. Somente após três dias o local foi liberado.