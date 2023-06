Plantação com 200 pés de maconha é encontrada em quintal em Uberlândia

Pés de maconha eram escondidos com lona (foto: Divulgação/PMMG)

A Polícia Militar (PM) descobriu uma plantação com cerca de 200 pés de maconha no quintal de uma casa de Uberlândia na noite desta quinta-feira (22/6). O cultivo tinha até cobertura para escondê-la, além de contar com irrigação automatizada.