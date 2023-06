'Não tenho para onde ir', diz homem que morava em gaveta de cemitério em MG

432

Um vídeo publicado nas redes sociais, que mostra um homem dizendo morar em uma gaveta de cemitério, mobilizou moradores da pequena cidade de Cambuí, no Sul de Minas.

Nas imagens, é possível ver o homem, que diz se chamar Sidnei, em frente à gaveta onde dormia, de número 338. O vídeo foi gravado pelo ciclista Tiago Daniel dos Santos, no cemitério da cidade.

"Eu não tenho para onde ir", diz Sidnei no vídeo. "Faz um mês que estou dormindo aqui."

Para ajudar, Tiago postou as imagens em um grupo no Facebook dedicado aos moradores da cidade.

Homem mostra no vídeo a gaveta do cemitário onde morava (foto: Reprodução/ Redes Sociais/Tiago Daniel dos Santos)

Membros do grupo cobraram providências à prefeitura, como reação à publicação.

Após a repercussão, Sidnei foi levado para um abrigo municipal por uma equipe do serviço de assistência social da prefeitura. Alguns participantes do grupo comentaram conhecer Sidnei, informando não saber o que poderia ter acontecido, já que ele tinha condições financeiras para se manter.

O UOL entrou em contato com o autor do vídeo e também com a prefeitura de Cambuí, para buscar mais informações, mas até o momento eles não haviam respondido aos questionamentos.