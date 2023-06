DJ PH da Serra é indiciado por suspeita de estupro

432

DJ foi acusado de estupro em março de 2022 por uma mulher que disse ter acordado nua na cama de uma pousada na cidade de Teixeiras (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O DJ Pedro Henrique Dias Vieira, o PH da Serra, de 26 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável.

No ano passado, uma mulher, de 20 anos, procurou a polícia para denunciar o caso. Segundo a mulher, ela tomou um copo de cerveja no camarim do DJ depois de um show na cidade de Viçosa, na Zona da Mata, e sofreu um “apagão”, sem se lembrar do que aconteceu.

A jovem disse que teve flashes do momento em que subia uma escada e que acordou nua na cama de uma pousada na cidade de Teixeiras. A camareira do local contou à PM que encontrou manchas de sangue no lençol e estranhou a situação.

Exames apontaram que foi encontrado muito material de esperma na paciente.

Na época do caso, em março de 2022, o dono do hit “Bala Love” negou o crime e disse que a relação sexual foi consensual e sem qualquer tipo de violência física ou psicológica.

Depois de mais de um ano de investigação, que estava sob sigilo, a Polícia Civil concluiu o inquérito com indiciamento do DJ pelo crime de estupro de vulnerável e remetido à justiça para as medidas legais cabíveis.

O jornal Estado de Minas entrou em contato com a defesa do DJ, que enviou uma nota. Leia na íntegra:

O escritório Souza & Andrade Advogados, na pessoa de seu Sócio-Fundador Dr. Rafael Henrique de Souza Andrade, responsável pela defesa dos interesses de Pedro Henrique (DJ PH da Serra) informa que devido à natureza sigilosa do caso em questão, não pode fornecer detalhes específicos sobre o caso neste momento.

No entanto, gostaríamos de destacar que ele envolve questões legais complexas e apresenta implicações significativas para as partes envolvidas. Entendemos o interesse da imprensa em buscar mais informações sobre o caso, mas, por ora, limitamos a afirmar que Pedro Henrique está prestando auxílio para as investigações, sempre comparecendo quando convocado, na busca para o esclarecimento dos fatos.

Por fim, informamos que estamos comprometidos em seguir rigorosamente as diretrizes éticas e legais que regem nossa profissão, com observância à Lei e respeito à justiça.