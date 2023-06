Polícia confirma que corpo de cabeleireira desaparecida foi encontrado

432

Carro com o corpo foi encontrado na BR-040 (foto: Reprodução/TV Globo) A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (23/6), que o corpo encontrado em um carro abandonado na madrugada de quinta-feira (22/6) é o da cabeleireira Ana Raquel de Brito, de 32 anos. O veículo estava na BR-040, próximo ao bairro Morada Nova, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ana Raquel estava desaparecida desde a noite de quarta (21/6).









O veículo foi encontrado por policiais militares. Eles visualizaram o corpo no banco de trás e acionaram a perícia da Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliou na ocorrência.





Entenda o caso





Ana Raquel trabalhava em um salão no bairro General Carneiro, em Sabará. Na quarta (21), Ketlyn Oliveira, de 29 anos , foi até o local junto da filha, de 7 anos. Um grupo de pessoas invadiu o estabelecimento enquanto as duas estavam no local, agrediram as mulheres e as colocaram em um veículo.





Durante patrulhamento no bairro Nações Unidas, os militares encontraram o corpo de Ketlyn caído no meio da via, com exposição de massa encefálica. A vítima portava maconha e o cartão do salão da outra vítima.





Os militares conseguiram imagens de uma câmera de monitoramento que captaram quando a vítima corria no meio da rua e um carro se aproximou dela. Na sequência acontecem os disparos.





A criança que estava no salão junto das vítimas segue desaparecida. A Polícia Civil investiga o caso.